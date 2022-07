Calçadão de Copacabana, na Avenida Atlântica - Alexandre Macieira/Rio CVB

Publicado 05/07/2022 16:24

Rio- Copacabana celebra mais um aniversário. Nesta quarta-feira (06), o bairro da Zona Sul do Rio completará 130 anos. Para comemorar, a Sala Municipal Baden Powell – rede de teatros da Secretaria Municipal de Cultura do estado –, promoverá shows, como o da cantora Dandara Alves e do grupo Pixin Bodega, e outras atividades durante a tarde, a partir das 14h (confira programação abaixo). A entrada é gratuita.

Presidente da Associação de Moradores de Copacabana, o advogado Horácio Magalhães não esconde a paixão pelo bairro em que cresceu. "Morei a minha vida toda aqui, são 55 anos. Meus familiares mais próximos moram aqui. Meu bisavô, inclusive, é nome de uma rua. Então, quer dizer, eu tive uma relação bem intrínseca com o bairro", contou Magalhães. A rua a que ele se refere é a Ministro Viveiros de Castro, uma homenagem ao avô, indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF).



Sobre a beleza e a mágica do lugar, o presidente da associação cita as vistas e o amanhecer do sol na Praia de Copacabana. "Sempre brincamos que o amanhecer aqui, em Copacabana é muito bonito, enquanto o pôr-do-sol é no Arpoador", ri. Magalhães também fala sobre como Copacabana é bem atendida em relação a serviços, comércios, segurança e transportes: "eu saio de casa e próximo de mim há mercados, farmácias, lojas. Não precisamos nos deslocar para conseguir atender nossas necessidades".



Apesar do encanto, Magalhães chama atenção para alguns problemas do lugar. "Aqui convivemos com os extremos. É um bairro muito bom, rico em serviços. Prova disso, é que 30% dos moradores de Copacabana têm acima de 60 anos. Mas mais de 100 mil pessoas por dia devem circular por aqui e isso traz tudo de bom e de ruim. Há problemas de ordenamento urbano, pessoas em situação de rua, um número que aumento muito nos últimos tempos, e isso afeta a segurança pública, já que aumenta a sensação de insegurança. Sem contar os criminosos que se fingem de moradores em situação de rua para cometer crimes", comenta o morador, que continua:



"Apesar dos problemas e tudo mais, das dificuldades, o bairro tem mais pontos positivos do que negativos. Então, eu acho que a gente tem que comemorar os 130 anos, sim".

Conhecida no mundo todo, a "Princesinha do Mar", cantada por Braguinha e Alberto Ribeiro, abriga a famosa praia de Copacabana. É lá que acontece o maior Revéillon do Brasil e do mundo, contabilizando mais de 3 milhões de pessoas a cada virada e um espetáculo no céu, com a queima de fogos de artifício. O calçadão de Copacabana, na Avenida Atlântica, adorna o fim da sua faixa de areia com um mosaico preto e branco, em formato de ondas. Quem anda por lá, topa com o poeta Carlos Drummond de Andrade, imortalizado em uma estátua inaugurada em 2002.



Boêmia e diversa, o bairro recebe turistas de várias partes do mundo para conhecer seus bares, hotéis, restaurantes e suas comunidades. Numa porção do bairro, está o conjunto de comunidades Cantagalo-Pavão-Pavãozinho. De frente para o mar, o Copacabana Palace, hotel imponente e marca registrada do bairro, já recebeu diversas personalidades, como o antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a cantora Madonna e a Princesa Diana.

Confira a programação:

Abertura do portão/entrada do público - 14h



Pocket show Grupo Cultural O Som das Comunidades - Duo Voz e violão Luis e Thaisa - 14h20. Projeto social no Complexo do Turano, Centro do Rio, cujo objetivo é a inclusão social através do ensino e da profissionalização na área da música.



Apresentação do grupo Pixin Bodega (chorinho) - 15h20. O grupo formado em 2010 apresenta alguns dos maiores sucessos da Música Popular Brasileira, desde Pixinguinha até Jacob do Bandolim.



O jornalista cultural André Grimião, um dos gestores do perfil Rio Antigo, fala sobre Copacabana - 15h50



Show de Dandara Alves Trio (samba) - 16h. Com um repertório que contempla compositores consagrados e nomes da nova geração do samba, a cantora apresenta o show "Quilombo: canções afirmativas", "um apanhado das músicas que enaltecem a negritude", segundo ela.



Parabéns para Copacabana / Encerramento - 16h30

