Fuzil que estava sendo portado pelo suspeito morto durante a operaçãoDivulgação

Publicado 06/07/2022 12:18 | Atualizado 06/07/2022 12:56

Rio - Um homem, ainda não identificado, morreu na manhã desta quarta-feira (6) durante uma operação no Complexo do Santo Cristo, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ele é apontando, pela Polícia Militar, como integrante do tráfico que atua na região. Outros quatro homens foram presos.

De acordo com a corporação, agentes foram alvos de disparos vindo dos criminosos e houve confronto. Um dos suspeitos acabou sendo atingido, não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, um fuzil foi apreendido. A troca de tiros ocorreu na comunidade Vila Ipiranga, integrante do complexo. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada.

Em um outro ponto da região, quatro criminosos foram presos com uma pistola, uma granada, três rádios comunicadores e drogas que ainda não foram contabilizadas. Os presos foram encaminhados para a central de flagrantes, 76ª DP (Niterói).

Os capturados teriam vindo das comunidades da Coruja e Galão, em São Gonçalo, e estariam na casa de familiares quando a operação teve início, de acordo com equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT).

Polícia Militar faz operações nas zonas Norte e Oeste

Na manhã desta quarta-feira, agentes realizam operações nas comunidades Cidade de Deus, em Jacarepaguá, Vila Joaniza, na Ilha do Governador, e Furquim Mendes e do Dique, entre os bairros de Vigário Geral e Jardim América.

A PM informou que equipes do Comando de Operações Especiais (COE) e do 18º BPM (Jacarepaguá), com o apoio de outros batalhões da Zona Oeste, realizam uma operação na Comunidade da Cidade de Deus. Os objetivos da ação são a apreensão de armas de fogo e a prisão de criminosos que atuam praticando roubos na região de Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Os agentes estão ocupando as principais vias da região da comunidade, como as avenidas Edgar Werneck e Miguel Salazar Mendes de Moraes.

Um criminoso com mandado de prisão em aberto foi capturado, já em outro ponto, três criminosos foram presos portando duas pistolas calibre 9mm e e drogas a serem contabilizadas. Ambas as ocorrências foram encaminhadas para a 32ª DP (Taquara).

Na comunidade Vila Joaniza, na Ilha do Governador, atuam agentes do 17º BPM (Ilha do Governador), com o apoio de outros batalhões da Capital, realizam uma operação. Dentre os objetivos, está a apreensão de armas de fogo e a prisão de criminosos que fazem desmanche de veículos roubados.

Policiais do 16º BPM (Olaria) realizam uma operação nas Comunidades Furquim Mendes e do Dique, entre os bairros de Vigário Geral e Jardim América. A ação tem como propósito a remoção de barricadas, a apreensão de armas de fogo e a prisão de criminosos que atuam na localidade em roubos de veículos e cargas nas principais vias que cruzam a região.