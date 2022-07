Homem chegou a entrar em lojas antes do assalto - Reprodução

Publicado 07/07/2022 14:05 | Atualizado 07/07/2022 15:17

Rio - A Polícia Civil conseguiu novas imagens de um dos homens envolvidos no assalto ao Shopping Village Mall, na Zona Oeste do Rio, em junho. Em um vídeo que o DIA teve acesso, ele aparece de casaco cinza de botões, calça jeans clara e bota. O suspeito chegou a entrar em uma loja fingindo ser cliente, tirou fotos de roupas e conversou com uma vendedora. Segundo as investigações, ele teria atuado na "contenção" do assalto. O segurança Jorge Luiz Antunes, de 49 anos, foi morto durante a fuga dos criminosos.

O DIA teve acesso a vídeo com novas imagens de um dos assaltantes do Village Mall, que aparece com um casaco cinza. De acordo com a polícia, ele teria atuado na contenção do assalto. Antes do roubo, ele chegou a entrar em lojas fingindo ser cliente.#ODia

No vídeo, o homem entra na loja com o celular na mão e segue direto para uma arara de roupas. Lá, as imagens mostram que ele se comportava como se tivesse escolhendo alguma peça para experimentar. A vendedora, então se aproxima, e ele troca algumas palavras com ela sobre as roupas. O homem chega a olhar para fora da loja e, em seguida, confere o celular.

Dois suspeitos de participarem do assalto já foram identificados pela polícia. Luan Felipe Costa Ferreira, de 31 anos, e Rodolfo Nascimento Silva, conhecido como "Mão", um dos integrantes da cúpula do Comando Vermelho, são paraenses e estão foragidos.

Conforme o DIA divulgou, um colar no valor de R$ 1 milhão está entre as joias roubadas. Além dele, relógios da marca Hublot, que podem chegar a R$ 500 mil, também estão entre os itens. Um, da linha Guga, em homenagem a Gustavo Kuerten, está na listagem e, o outro, da série Carbono, de cerca de R$ 5 mil, também foi levado.