Publicado 08/07/2022 00:00

O projeto denominado de "VLTzação", com prazo de cinco colusão em 15 anos pode ser audacioso, mas resolver a questão de transporte no Rio não será em um ou dois mandatos. Sempre falei aqui dessa necessidade: um plano de longo prazo para sanar os principais problemas do Estado.

A violência que assola o Rio não tem lugar, hora nem classe social como barreira. Ontem, um pai teve seu filho baleado em uma tentativa de assalto quando iam de carro ao Maracanã. Em Caxias, um homem foi morto em após reagir a um assalto no ônibus onde estava. A sociedade não aguenta mais.