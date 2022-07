Emerson Lopes Bucker Martins, de 30 anos, era conhecido por se vestir de super-heróis em São Gonçalo - Reprodução/Redes sociais

Publicado 07/07/2022 21:46 | Atualizado 07/07/2022 22:08

Rio - Acusado de ter matado os pais com golpes de marreta, na segunda-feira (4), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, Emerson Lopes Bucker Martins, de 30 anos, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva nesta quinta-feira (7). A decisão foi do juiz Antonio Luiz Da Fonsêca Lucchese. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), por estar internado em hospital psiquiátrico, Emerson não pôde ser submetido a audiência de custódia, que será realizada após o acusado receber alta hospitalar.

Na decisão, o juiz considerou graves os crimes imputados ao acusado, justificando a conversão para prisão preventiva. "Trata-se de flagrante autuado em que o custodiado se encontra indiciado pela suposta prática do crime do art.121, §2º, III e IV do Código Penal. No que diz respeito à conversão da prisão em flagrante em preventiva, entende este magistrado que a prisão se mostra necessária e proporcional, data vênia do entendimento defensivo, devendo ser destacado que os fatos imputados ao custodiado são tipificados como crimes graves, notadamente porque segundo apontado ele teria ceifado a vida dos próprios pais", diz trecho da decisão.

Na avaliação do magistrado, as evidências colhidas na ocasião da prisão em flagrante do acusado levam à conclusão de que a preventiva é a única que pode garantir a ordem pública.

"Assim, em razão da gravidade em concreto do crime, notadamente porque o custodiado teria matado os próprios pais, ambos já idosos, sendo certo que os golpes com a marreta teriam se dado na cabeça, não se olvidando que ele teria tentado se evadir quando da abordagem policial logo após a ocorrência dos fatos, tanto que se encontrava com as mãos e pés manchados de sangue, destacando-se que a referida marreta fora apreendida, considero que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, aplicadas isoladas ou cumulativamente, são suficientes para garantir a ordem pública, ou a aplicação da lei penal".

Relembre o caso

Além de se vestir à caráter, Emerson, ao lado do irmão, tem uma empresa de eventos, onde aluga brinquedos, cadeiras e faz apresentações de super-heróis. Os moradores do bairro contam que ficaram horrorizados com a brutalidade do crime e que não esperavam por essa reação dele.