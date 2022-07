Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 07/07/2022 18:49 | Atualizado 07/07/2022 20:13

Rio - A Polícia Civil fez uma operação nesta quinta-feira (7) contra a milícia que atua em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Equipes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) cumpriram mandados de busca e apreensão em vários pontos da cidade.



Segundo informações da especializada, o grupo paramilitar é responsável por controlar o transporte irregular de passageiros em várias cidades da Região dos Lagos.

Investigadores acreditam que milícia chegava a lucrar até R$ 1 milhão por mês com a extorsão de motoristas e cooperativas. Na prática, os milicianos cobravam até R$ 110 semanalmente por veículo.



A operação do grupo paramilitar teria sido revelada após buscas feitas em aparelhos celulares de presos em Cabo Frio e Rio das Ostras, no início deste ano. Em aplicativos de mensagens, os agentes descobriram a existência de uma lista de cobrança.



O modus operandi da quadrilha também envolvia o ataque a linhas de ônibus que circulam nas localidades onde o transporte irregular funciona. Até o momento, a Polícia Civil não confirmou quantos mandados foram cumpridos e se houve alguma prisão.