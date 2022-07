Dados coronavírus atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quinta-feira, dia 07 - Reprodução

Publicado 07/07/2022 18:48 | Atualizado 07/07/2022 19:00

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou nesta quinta-feira (7) 5.582 novos casos de Covid-19 e 19 óbitos pela doença nas últimas 24h. Ao todo, desde o início da pandemia, o estado soma 2.380.827 casos e 74.265 óbitos, além de 2.274.065 recuperados. A letalidade ficou em 3,12%, com queda de 0,2%. A Secretaria de Saúde lembra que, apesar do registro de casos e óbitos nas últimas 24h, os dados não foram contabilizados naquele período de tempo.



Ainda de acordo com o boletim, o tempo de espera por um leito na enfermaria é de 16h30, enquanto quem aguarda por uma vaga na Unidade de Tratamento Intensivo vai esperar por uma hora.



No município, foram 63 casos de covid-10 confirmados nas últimas 24h, com 10 óbitos na mesma porção de tempo. São 152 pessoas internadas, segundo dados atualizados nesta quinta, às 17h30. Quatro aguardam uma vaga, com um tempo médio de 48h.



Vacinação



No estado, são mais de 13 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose. Já com a segunda ou a dose única, são 12 milhões. A cobertura vacinal do Rio é de 86% para pessoas acima dos 12 anos. Na cidade do Rio, mais de 6 milhões de cariocas já garantiram a primeira dose, enquanto mais de 5 milhões estão imunizados com a segunda dose ou dose única.