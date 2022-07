Acidente aconteceu em frente ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - Fabio Costa / Agencia O Dia

Publicado 07/07/2022 18:45

Rio- Um ciclista morreu após ser atropelado por um BRT, no fim da tarde de quarta-feira 06), na Cidade Universitária, Ilha do Fundão, na Zona Norte do Rio A vítima foi identificada pelo Corpo de Bombeiros como Alfredo Nascimento A. Sousa, de 59 anos. O acidente aconteceu em frente ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Alfredo foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.



Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Nas redes sociais, a Mobi-Rio, que administra o sistema BRT, destacou que faz campanha alertando para o perigo de invasão da pista exclusiva dos BRTs e reitera a conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres para evitar acidentes.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Alfredo.