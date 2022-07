Publicado 07/07/2022 17:40 | Atualizado 07/07/2022 17:42

Rio - Depois do incêndio que atingiu o módulo expresso da estação Mato Alto do BRT Transoeste, a Secretaria Municipal de Transportes e a MOBI-Rio montaram esquema especial para atender a população nesta quinta-feira (7). Assim como ocorreu pela manhã, na volta para casa, o embarque e desembarque serão feitos no módulo parador e todos os serviços estão mantidos. Haverá reforço do serviço "diretão" Mato Alto - Alvorada, com operadores na estação para orientação aos usuários

Além disso, a linha SP 803, que faz o trajeto Bangu x Sulacap, será estendida até Campo Grande. Desta forma, os usuários de Campo Grande com destino ao Recreio e à Barra poderão pegar esta linha como opção, integrando com o BRT Transolímpica no Terminal Sulacap.

Pela manhã desta quinta-feira, a Prefeitura do Rio começou a limpeza e os reparos necessários para a retomada das operações. A estimativa é que o módulo atingido pelo incêndio seja reaberto em até 15 dias. Após o incêndio, a Polícia Civil foi acionada e foi feito o registro de ocorrência com solicitação de perícia para que possa ser esclarecido se foi um incêndio criminoso. Esta semana a polícia concluiu que dois incêndios ocorridos em abril teriam sido causados por ação humana intencional.