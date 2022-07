Mãe, bebê e Maurício (pai) com os agentes do Segurança Presente - Divulgação

Publicado 07/07/2022 18:26 | Atualizado 07/07/2022 18:28

Rio - Uma grávida deu à luz uma menina dentro de um carro, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, às 6h da manhã desta quinta-feira (7). Os pais estavam a caminho do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), mas não houve tempo.



Maurício, marido da grávida, estava dirigindo pelo bairro de Pendotiba, quando teve que parar e pedir ajuda a policiais do Segurança Presente. Juntos, eles realizaram o parto. Devido ao nervosismo de Maurício, um dos policiais assumiu a direção do carro e levou a família ao Huap, com a van da polícia fazendo escolta. Mãe e criança foram atendidas e passam bem.



Ao final, o pai agradeceu ao trabalho dos policiais. "Queria agradecer aos amigos do Segurança Presente de Pendotiba, que deram apoio ao parto da minha filha. Sargento, cabo e os soldados. Muito obrigado a todos’’, disse.