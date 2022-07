Suspeito foi encaminhado à 37ª DP (Ilha do Governador) - Divulgação

Suspeito foi encaminhado à 37ª DP (Ilha do Governador)Divulgação

Publicado 07/07/2022 17:43 | Atualizado 07/07/2022 17:58

Rio - Policiais da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) prenderam, nesta quinta-feira (7), um homem não identificado suspeito de abusar sexualmente a própria filha na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. De acordo com a vítima, o crime ocorreu diversas vezes no mês de abril deste ano na casa onde os dois moravam. A menina também contou que era abusada enquanto dormia.

A PM informou que o suspeito não resistiu à ação dos policiais e foi encaminhado à 37ª DP (Ilha do Governador). Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.