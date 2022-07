Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) investiga a prática de abuso e exploração - Divulgação

Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) investiga a prática de abuso e exploraçãoDivulgação

Publicado 07/07/2022 14:38 | Atualizado 07/07/2022 15:31

Rio - A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (7) uma operação para flagrar o abuso e exploração de crianças para pedir dinheiro no entorno de estações do MetrôRio. Chamada de "Operação Luz no fim do túnel", a ação tem o apoio do Conselho Tutelar e da Prefeitura do Rio e tem como base investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

De acordo com as distritais, agentes teriam observado crianças sendo exploradas por adultos perto das estações. Os menores são forçados muitas vezes a atuar como "pedintes" em longas jornadas de tempo, exposição e constrangimento, provavelmente sendo também abandonadas intelectualmente.

Os investigadores apuraram, inclusive, que, em alguns casos, os menores eram "alugados" para tal exploração, pois os mesmos foram vistos circulando como "pedintes" em companhia de mais de um adulto em momentos distintos.

Segundo a Sepol, as equipes atuam nesta quinta-feira nas estações Uruguai (Tijuca), Carioca, Central e Cinelândia, na Região Central do Rio, e em Botafogo. Até o momento, duas pessoas do estado de São Paulo e uma da comunidade da Rocinha, que usavam crianças para pedir dinheiro, foram levadas para a delegacia.