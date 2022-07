Nova grade é consequência do furto de cabos, que vem causando impacto constante nas operações - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/07/2022 14:24

Rio- Quem anda de trem precisará ficar atento. A partir de segunda-feira (11), a SuperVia adotará uma nova grade operacional, que pretende facilitar a regularidade dos intervalos dos ramais e o planejamento da viagem dos passageiros. Também na segunda, o serviço expresso no ramal Santa Cruz retorna nos dias úteis.



DIA mostrou que A nova grade foi pensada por conta do alto número de furtos de cabos. Segundo a SuperVia, esse tipo de crime traz impactos constantes nas operações, já que, para voltar a circular, os trens precisam aguardar a ordem de circulação, ampliando o intervalo entre as composições. Na última segunda-feira (4), omostrou que os ramais de Saracuruna, Japeri, Deodoro e Santa Cruz operaram com intervalos irregulares, devido a novos furtos de cabos do sistema de sinalização

A empresa reiterou que "continua empregando esforços e ratifica a parceria com as autoridades competentes com o objetivo de reduzir, sempre que possível, os impactos desse tipo de crime na operação ferroviária".



Sobre o ramal Santa Cruz, a concessionária de trens explicou que haverá três trens no pico matutino, partindo de Santa Cruz para a Central do Brasil, entre 4h10 e 4h50, e que estuda a possibilidade de oferecer mais trens expressos.