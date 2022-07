Intervalos nesta segunda-feira estão sendo de 10 a 20 minutos - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 04/07/2022 06:35 | Atualizado 04/07/2022 07:03

Rio - Nesta segunda-feira (4), passageiros dos trens enfrentam problemas com atrasos mais uma vez. A SuperVia informou que os ramais de Saracuruna, Japeri, Deodoro e Santa Cruz operam com intervalos irregulares no início desta semana.

De acordo com a concessionária, o problema surgiu devido a novos furtos de cabos do sistema de sinalização. Nos ramais de Saracuruna, Deodoro e Santa Cruz, os intervalos médios entre um trem e outro estão sendo de vinte minutos, já no ralam Japeri, as composições estão com intervalos de dez minutos. Segundo a SuperVia, os clientes estão sendo informados dos atrasos através do sistema de áudio das estações.

Multa

O Procon-RJ também aplicou, recentemente, mais sete multas à concessionária SuperVia por falha na prestação de serviço. As sanções, aplicadas na última sexta-feira, somam R$ 6.283.760,00. A concessionária está sendo multada por irregularidades encontradas nas estações Central do Brasil, São Cristóvão, Pavuna, Honório Gurgel, Rocha Miranda, Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Olinda, Praça da Bandeira, Mangueira, Riachuelo e Engenho de Dentro. Superlotação e atrasos foram alguns dos problemas constatados que geraram as multas.

Na primeira quinzena de maio, duas sanções, que totalizaram R$ 3 milhões, foram aplicadas à empresa. Desde abril, a autarquia realiza ações de fiscalização nas estações de trem para apurar como o serviço é prestado à população. Outros 10 autos de infração foram lavrados e seguem os trâmites legais, que poderão resultar em novas multas.