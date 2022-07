Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) são autuados após churrasco dentro do batalhão - Divulgação

Publicado 03/07/2022 19:39

Rio - Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) foram autuados e conduzidos à 3ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) depois de realizarem um churrasco dentro do batalhão, no sábado (2). A "festinha particular" foi denunciada de forma anônima para a DPJM, que imediatamente enviou agentes até o local e identificaram o evento não autorizado.



Segundo informações preliminares, os militares estariam acompanhados de mulheres, mas a Corregedoria Geral da Corporação não deu maiores detalhes do flagrante. O caso está sob investigação.

Em nota, a corporação confirmou o caso e informou que as medidas cabíveis estão sendo providenciadas.

Comandante da 15º BPM envolvido em corrupção

Em maio deste ano, o tenente-coronel André Araújo de Oliveira, comandante do 15º BPM (Duque de Caxias), foi afastado do cargo durante a "Operação Mercenários" , após suspeita de corrupção. Na ocasião, ele não chegou a ser denunciado porque não há mensagens explícitas que demonstram que ele integra a organização criminosa. Mas, segundo as investigações do Ministério Público do Rio (MPRJ), há mensagens do policial Adelmo Guerini com comparsas dizendo que o tenente-coronel gosta de matar. Por conta disso, ele foi alvo de busca e apreensão.

Com o afastamento de André, o Secretário de Estado de Polícia Militar, o coronel Luiz Henrique Marinho, determinou a nomeação do coronel Gustavo Medeiros Bastos para assumir o 15ºBPM (Duque de Caxias). Segundo a PM, o oficial comandava o 25ºBPM (Cabo Frio) e tem mais de uma década de atuação na área correicional da corporação.