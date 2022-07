Felipe Coelho levou os pais, Osélia e Geraldo Coelho, pra passear no Rio - Arquivo Pessoal

Felipe Coelho levou os pais, Osélia e Geraldo Coelho, pra passear no RioArquivo Pessoal

Publicado 03/07/2022 18:30

Cristiano da Silva Lacerda, fez uma homenagem para a mãe, Osélia da Silva, nas redes sociais, neste domingo (3). Em uma publicação no Instagram, o rapaz publicou três fotos: uma da bíblia que a mãe usava para ir aos cultos, uma passagem bíblica, e um print de um comentário dela em uma foto dele. Rio - Felipe da Silva Coelho, de 39 anos, filho do casal de idosos morto a facadas pelo seu ex-companheiro , fez uma homenagem para a mãe, Osélia da Silva, nas redes sociais, neste domingo (3). Em uma publicação no Instagram, o rapaz publicou três fotos: uma da bíblia que a mãe usava para ir aos cultos, uma passagem bíblica, e um print de um comentário dela em uma foto dele.

Na legenda, Felipe cita que tem chorado todos os dias, mas que durante a missa de sétimo dia da morte dos pais, teve um pouco de alívio.

"Desabei a chorar, como tenho feito todos os dias, várias e várias vezes ao dia. Sem saber ela deixou esse versículo pra mim e pra todos nós que estamos sofrendo com tanta dor. Após a missa, os cânticos e as palavras acalentadoras do padre, eu senti, pela primeira vez nisso tudo, um pouco de alívio. Desde então venho sentindo a presença de Deus e todas as orações e mensagens que venho recebendo me acalentando", desabafou.

No final da postagem, ele agradeceu e citou um versículo que a mãe escreveu de próprio punho na biblía: "Josué 1:9 - Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso! Não fique desanimado, nem tenha medo porque eu, o senhor seu Deus estarei com você em qualquer lugar onde você for".

"Obrigado mãe, pelas palavras que me dão um pouco de força. Pai, eu sei que você assina embaixo rsrs. E recebo o seu sempre presente 'Deus te abençoe, meu filho', concluiu.

Prisão de suspeito

O principal suspeito de cometer o crime, Cristiano da Silva Lacerda, que é capitão de fragata da Marinha, foi encontrado inconsciente no apartamento onde ocorreu o crime. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde ficou internado sob custódia.

Na última segunda-feira (27), o Tribunal de Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão em flagrante de Cristiano Lacerda. Segundo a polícia, as vítimas foram assassinadas porque Cristiano não aceitava o fim do relacionamento com Felipe. A decisão foi publicada na audiência de custódia, já que a defesa do militar havia pedido sua liberdade provisória.

"Trata-se de crime gravíssimo, em que o custodiado matou as vítimas, pais de seu ex-companheiro, com golpes de faca. A gravidade da conduta é muito acentuada e indica a mais absoluta inadequação do custodiado ao convívio social, já que ceifou a vida das vítimas utilizando-se de meio extremamente cruel, aproveitando-se da condição de idosos, da relação próxima e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa de ambos, já que o casal estaria dormindo. Há, ainda, notícias nos autos de que ele teria tentado matar uma ex-esposa e se matar tentando colidir com o veículo que conduzia, a corroborar a inadequação ao convívio social, conforme antes mencionado", disse a juíza da 17ª Vara Criminal, Rachel Assad.