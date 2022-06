Felipe da Silva Coelho com os pais, Geraldo Coelho, 73 anos, e Oselia Coelho, 72, que moram mortos - Reprodução / Redes Sociais

Felipe da Silva Coelho com os pais, Geraldo Coelho, 73 anos, e Oselia Coelho, 72, que moram mortosReprodução / Redes Sociais

Publicado 25/06/2022 12:24 | Atualizado 25/06/2022 14:06

Rio - Um casal de idosos foi morto a facadas, na noite desta sexta-feira, em um edifício de luxo localizado na Rua Pio Corrêa, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. O principal suspeito do crime seria o namorado do filho das vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do Quartel do Humaitá foram acionados às 0h23 para o local do crime. Ao chegarem, encontraram os corpos de Geraldo Coelho, de 73 anos, e Oselia Coelho, 72, no apartamento.

Um homem identificado como Cristiano Lacerda, 40, foi encontrado inconsciente no apartamento. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde está internado sob custódia. A direção da unidade informou, no início da tarde deste sábado, que o estado de saúde dele é estável.

Cristiano era namorado de Felipe da Silva Coelho, filho do casal de idosos. Felipe e Cristiano estavam em processo de separação desde o último carnaval, no entanto, ainda moravam no mesmo apartamento.

Os pais de Felipe vieram de Fortaleza (CE) para passar uns dias no Rio e retornariam à capital cearense na terça-feira (28).

Muito abalado, Felipe esteve no Instituto Médico Legal, no Centro, neste sábado, para providenciar a liberação dos corpos dos pais, que serão enterrados em Fortaleza. Pela manhã, Felipe, que é professor de Inglês e produtor de conteúdo no Instagram, homenagou os pais em um post. "Pra sempre juntos, nos braços do Pai. Meus amores eternos. Nada vai apagar esse amor Te amo, pai. Te amo mãe", escreveu numa foto em que aparece com o casal no Cristo Redentor.

O crime teria sido motivado por uma crise de ciúmes, já que Felipe havia saído para curtir a noite de sexta-feira com amigos em uma festa. Inconformado, Cristiano teria atacado os pais do namorado a facadas.

Em seguida, ele teria ligado para Felipe dizendo que seus pais estariam passando mal. Ao chegar no apartamento, Felipe encontrou os idosos mortos e Cristiano, desacordado.

Em nota, a Polícia Militar informou que no local "foram encontrados os corpos de um casal de idosos e um homem inconsciente". Ainda segundo o comunicado da corporação, "havia ainda um quarto homem abalado emocionalmente no local. Uma faca foi encontrada na cena da ação".

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o crime.