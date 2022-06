Carro de vereador é atingido por tiros na Avenida Brasil - Foto: Divulgação

Publicado 25/06/2022 20:20 | Atualizado 25/06/2022 20:46

Rio - O vereador Luciano Vieira (Avante), da Câmara Municipal do Rio, teve seu veículo atingido por tiros no início da noite deste sábado, 25, na Avenida Brasil.



O carro em que ele estava, uma picape Hilux SW4, blindada, foi atingido por dois tiros de pistola, disparados no vidro lateral do motorista. O próprio vereador conduzia o veículo. Com a blindagem, os disparos não o atingiram e ele passa bem.



O vereador estava sozinho no carro, na altura de Costa Barros, Zona Norte do Rio, no momento em que os homens na moto o interceptaram. Os criminosos fugiram após os disparos.



A Polícia Civil investiga o caso. Ainda não se sabe se foi uma tentativa de assalto ou um atentado direcionado ao político.