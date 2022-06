Felipe da Silva Coelho com os pais, Geraldo Coelho, 73 anos, e Oselia Coelho, 72, que foram mortos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/06/2022 17:58 | Atualizado 25/06/2022 18:18

Embora a fama de casal pacato pela vizinha, Felipe Coelho e Cristiano da Silva Lacerda, de 40 anos, estava em processo de encerrar os planos que fizeram ao alugar o apartamento no edifício Colibris, da Rua Pio Corrêa, no Jardim Botânico, na Zona Sul, onde os pais de Felipe foram encontrados mortos a facadas na noite desta sexta-feira (dia 24).

Vizinhos do mesmo bloco onde ocorreu o crime, que saíram do Ceará para visitar o filho desde a semana passada, contam que Felipe e Cristiano eram discretos, mas tinham uma amiga no condomínio.

Costumavam frequentar a piscina, mas, já estavam para se separar. No dia do crime, Cristiano voltou para casa e não encontrou o então companheiro, apenas os pais deles. Depois de ter saído de carro e, depois a pé, supostamente atrás de Felipe, Cristiano liga para o filho das vítimas e fala que o casal cearense estava passando mal, segundo vizinhos. Foi aí que Felipe retornou e teria flagrado os pais mortos e começou a gritar. Condôminos afirmam que Cristiano foi encontrado, inconsciente, dentro da cama-box junto à faca e a uma garrafa de álcool. Os dois turistas já estavam sem vida quando os bombeiros chegaram ao local.

Dotado de boa aparência, Felipe parecia que tinha escolhido a diversão para seguir em frente com o suposto fim do relacionamento e retomou também a vida de cantor nos últimos dias. A mãe dele, Osélia Carneiro, de 72 anos, apoiava com comentários carinhosos, sendo que uma das postagens com afagos da matriarca foi postado por Felipe no último dia 11, também sábado, véspera de dia dos namorados. Além disso, Felipe era influencer e acumulava mais de 130 mil seguidores em uma das suas páginas, onde ensina inglês de forma humorada.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro diz que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e o autor foi detido por policiais militares e autuado em flagrante pelas mortes.