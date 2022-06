Polícia apreende 1.450 pinos de cocaína no interior de um automóvel na Avenida Brasil - Divulgação / PMERJ

Publicado 26/06/2022 10:50

Rio - Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) apreenderam, neste sábado (25), 1.450 pinos de cocaína no interior de um veículo na Avenida Brasil, próximo a Cordovil, Zona Norte do Rio.

As drogas foram encontradas no interior do automóvel durante uma revista feita pelos agentes, informou a corporação.

O condutor do veículo foi preso. Em seguida, ele o material apreendido foram encaminhados para a 38ª DP (Vista Alegre).