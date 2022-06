O segurança Jorge Luiz Antunes, que morreu depois de um assalto à uma joalheria no shopping VillageMall, atuava como freelancer - Arquivo pessoal

Publicado 26/06/2022 10:01 | Atualizado 26/06/2022 14:07

Rio - O segurança Jorge Luiz Antunes, de 49 anos, que morreu depois de um assalto a uma joalheria no shopping VillageMall, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, deixou de ir ao aniversário do neto de seis anos para trabalhar neste sábado (25). Desempregado há cinco anos, atuava como freelancer no shopping há cerca de um ano e meio. Pelo plantão, Antunes receberia R$ 180. Durante a ação dos bandidos no shopping, clientes relataram terem ouvido dezenas de tiros, correria e lojas fechadas. Pelo menos 12 criminosos armados participaram do roubo. Um casal com filho e uma funcionária foram usados como reféns.

Morador de Nova Iguaçu, o segurança morto deixou a esposa, quatro filhos e netos. Neste domingo (26), familiares foram ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro, para reconhecer o corpo da vítima.

"Foi uma covardia. Deram um tiro no rosto dele, que colocou as mãos na frente para se defender. Ele era o cabeça da família. Minha tia trabalhava como auxiliar de serviços gerais e perdeu o emprego há um mês. Eles iam começar uma obra de reforma na casa deles. O material está comprado e o pedreiro iria lá hoje. O trabalho no shopping era o ganha pão dele", contou Kênia Cristina Antunes, de 29 anos, sobrinha do segurança.

Segundo Kênia, a família estava indo para a festa de aniversário quando uma prima ligou dizendo que tinha acontecido algo grave com o tio delas. Um segurança do shopping foi até a residência dos familiares de Antunes, falou que tinha tido um assalto no local e que ele tinha sido baleado e morreu.



"Esse homem mandou que a gente fosse para o IML, mas o corpo não estava lá. Em seguida, fomos até o shopping e tudo já tinha sido desfeito e o chão já estava até limpo. Os documentos do meu tio sumiram, falaram que os assaltantes levaram. Um homem e uma mulher policiais militares foram até nós e disseram que prestariam assistência à família, mas até agora ninguém apareceu".



Flamenguista, Antunes era uma pessoa muito ligada à família. Antes de atuar como segurança, ele trabalhava descarregando caminhões. Os filhos dele são adultos e dois deles também prestam serviços de segurança no shopping.

"Com a morte dele, cada um de nós perdeu um pedaço. A esposa e os filhos deles estão arrasados. Nem tiveram forças para identificar o corpo no IML".

Irmão de Antunes morreu há dois meses de leptospirose

Ana Maria, irmã de Antunes, estava muito emocionada no IML nesta manhã. Ela lembra que há dois meses outro irmão deles morreu de leptospirose:



"Ele era família, pai. Ia fazer 50 anos dia 3 de outubro. Era o padrinho do meu filho de 32 anos. Ele era o amor da gente. Somos cinco irmãos, era um dos últimos. Não tem nem dois meses que outro irmão morreu de leptospirose. Ele estava trabalhando honestamente e levando sustento para família dele".

De acordo com testemunhas, o crime ocorreu por volta das 18h. Houve tiros, correria e pânico no shopping. Agentes da 16ªDP (Barra da Tijuca), da Delegacia de Homicídios da Capital e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) se dirigiram para o local.



Por meio de nota, o centro comercial onde ocorreu o crime divulgou novo posicionamento neste domingo: "O VillageMall lamenta profundamente a perda da vida de um colaborador na noite de sábado (25) resultado de um assalto a uma de nossas lojas. Estamos colaborando com as autoridades e confiando que a polícia resolva esse triste acontecimento". O shopping vai abrir normalmente neste domingo, lojas das 14h às 20h e restaurante das 12h às 22h.

Com Reginaldo Pimenta