Tentativa de assalto em joalheria no Village Mall - Foto: Ag.News

Publicado 25/06/2022 20:07 | Atualizado 26/06/2022 08:57

fotogaleria Rio – Uma tentativa de assalto a uma joalheria, na noite deste sábado (25), terminou com uma pessoa morta no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Um dos seguranças que trabalhava no shopping à paisana morreu após ser atingido por um dos tiros. Ele foi identificado como Jorge Luiz Antunes, de 49 anos.

Segundo relatos, o confronto teve início por volta das 18h, após uma tentativa de assalto a uma loja do shopping. Agentes da 16ªDP (Barra da Tijuca), da Polícia Militar e do Batalhão de Operações Especiais se dirigiram para o local.



De acordo com a Polícia Civil, pelo menos 12 criminosos armados participaram do roubo. Após levarem as joias, os criminosos fizeram um casal com filho e uma funcionária como reféns. Após um tempo com os dois, eles os largaram e fugiram. Na saída do shopping, os criminosos mataram o segurança à paisana.

Dois carros e uma moto foram abandonados no estacionamento do shopping. O local do crime foi isolado e a perícia realizada. As investigações estão em andamento para apurar a dinâmica do fato e identificar os envolvidos no crime.

A Polícia Militar informou de que equipes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para checar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo dentro do shopping. No local, os policiais encontraram o segurança sem vida. A corporação afirmou que a área foi isolada e diversas equipes seguem em varredura pela região.

Já a administração do VillageMall lamentou profundamente o ocorrido na tarde desse sábado. O shopping informou que colabora com as autoridades competentes para esclarecimento dos fatos.



A ação dos bandidos fez com que muitos visitantes se escondessem nas lojas, que fecharam as portas para se protegerem. Em um dos vídeo que circulam nas redes sociais, é possível ver pessoas se escondendo em um salão de beleza.