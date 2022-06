Após tomar conhecimento de uma nova investida criminosa, os policiais o abordaram na rua, antes mesmo que novas vítimas fossem feitas - Reprodução

Publicado 25/06/2022 22:59

Rio – Agentes da 134ª DP (Campos dos Goytacazes) prenderam, na última sexta-feira (24), um homem por tentativa de estelionato em Campos dos Goytacazes, região Norte Fluminense do Rio. O homem, que não teve sua identidade revelada, possuía diversas passagens criminais.

Segundo os agentes, ele aplicava um golpe que consistia em convencer vítimas de que ele era funcionário do Governo Federal, vinculado à Caixa Econômica Federal, responsável pelo programa habitacional popular.

Após tomar conhecimento de uma nova investida criminosa, os policiais o abordaram na rua, antes mesmo que novas vítimas fossem feitas.

Já a polícia militar informou de que equipes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para checar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo dentro do Shopping. Chegando ao local, os policiais encontraram o segurança sem vida. A corporação afirmou que a área foi isolada e diversas equipes seguem em varredura pela região. A ocorrência segue em andamento.

Em postagens nas redes sociais, a ação dos bandidos fez com que muitos visitantes se escondessem nas lojas, que fecharam as portas para se protegerem.

Em vídeo, é possível ver pessoas preocupadas e se escondendo em um salão de beleza.

Com mais de 90 lojas em operação, o VillageMall, um centro comercial de luxo situado na Barra da Tijuca, foi inaugurado em dezembro de 2012. O Shopping possui um mix que mescla grifes internacionais e grandes nomes do varejo nacional focados no mercado de luxo.