Publicado 25/06/2022 17:42 | Atualizado 25/06/2022 17:47

Neste sábado, a Vila Olímpica de Mesquita (Rua Baronesa de Mesquita, s/n°, em Cosmorama) sediou mais uma rodada dos XXIII Jogos da Baixada, o maior evento socioesportivo da região, uma realização do jornal O DIA com 14 prefeituras: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica, apresentação do SESC, patrocínio da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, além de apoio de Vidas Emergências Médicas e TIM.

A programação começou às 9h20 com a semifinal do futsal masculino sub-14, que deveria ter sido em Queimados, depois foi transferida para Caxias no último domingo, mas a chuva não deixou. O time de Mangaratiba venceu Magé por 2x1 nos pênaltis.

Na sequência, na segunda semifinal Belford Roxo ganhou de Nilópolis 3x1.

Às 10h30, na grande final tão esperada, Mangaratiba venceu Belford Roxo por 2x1. Foi a primeira vez que a cidade, que já participa dos Jogos da Baixada há cinco edições, sagrou-se campeã.

O técnico do time vitorioso, Douglas Machado, já está há sete anos com a mesma equipe:

"Mudamos um ou outro ao longo desse tempo, mas basicamente são os mesmos atletas desde o início. O adiamento dos Jogos por dois anos, por conta da pandemia, atrapalhou bastante todas as equipes, mas a ideia é continuar o trabalho, inclusive para outros projetos futuros", avalia.

Com Mangaratiba campeã e Belford Roxo como vice, Magé ficou em terceiro lugar e Nilópolis, em quarto.





