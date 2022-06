Paracambi 18/06/2022 - 23ª edição dos jogos da baixada, realizado no Ginásio municipal André Silveira, em Paracambi, neste sábado (18).Fotos: Erica Martin/ Agência O Dia - Fotos Erica Martin/ Agência O Dia

Paracambi 18/06/2022 - 23ª edição dos jogos da baixada, realizado no Ginásio municipal André Silveira, em Paracambi, neste sábado (18).Fotos: Erica Martin/ Agência O DiaFotos Erica Martin/ Agência O Dia

Publicado 18/06/2022 19:53 | Atualizado 18/06/2022 21:39



Neste final de semana acontece mais uma rodada dos XXIII Jogos da Baixada, o maior evento socioesportivo da região, uma realização do jornal O DIA com 14 prefeituras: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica, apresentação do SESC, patrocínio da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro e apoio de Vidas Emergências Médicas e TIM.

Entretanto, como anunciado em O DIA e no MEIA HORA nas últimas edições, uma leve mudança ocorreu nos planos: em função de decreto com medidas sanitárias publicado pela Prefeitura de Queimados, cidade em que aconteceriam os jogos, todas as atividades foram transferidas para Paracambi, que se ofereceu para sediar o evento, e Duque de Caxias, onde acontece amanhã a final de futsal masculino sub-14.

Neste sábado, foi a vez do handebol feminino sub-17 e masculino sub-14 no Ginásio Municipal André Silvério (Avenida Prefeito Hélio Ferreira da Silva s/nº, em Paracambi).

No handebol feminino, o jogo de abertura foi Paracambi x Mesquita. Paracambi meteu 15 x 5 na equipe de Mesquita. De acordo com a técnica da equipe campeã, Katlyn Fernandes, foi seu primeiro jogo como treinadora, mas as garotas já treinam há muito tempo.

"Na época eu não treinava elas, mas já soube que nos últimos Jogos da Baixada, as meninas da cidade não conseguiram se classificar. Em assim sendo, essa vitória foi um grande passo para Paracambi."

O segundo jogo deste sábado foi Belford Roxo 3 x 7 Magé. Segundo Pablo, técnico da equipe mageense, tradicionalmente a cidade sempre se preparou muito no handebol feminino.

"Já fomos quatro vezes campeões, sempre comigo à frente. Magé tem um nome forte no handebol. Isso pode ser um facilitador para beliscarmos até, de repente, um terceiro lugar."

No terceiro jogo, Nova Iguaçu, treinado por André Luís Penudo, venceu São João de Meriti por 13 x 9. Para o técnico, "foi um jogo muito pegado, apertado, digno de final."

André Luís destaca a força da cidade no handebol na cidade:

"Somos um celeiro de atletas na modalidade. Nos dois últimos anos, o handebol feminino nosso sempre esteve no pódio. Se ganharmos hoje, seria o tri consecutivo."

Parece até que estava prevendo.

Além disso, André Luís até se gaba de ter conseguido reunir na mesma equipe atletas de escolas tradicionalmente rivais: o Colégio Camaradinha e o Geração Feliz. Sem falar que algumas alunas suas no Camaradinha jogam no Paracambi, adversário de hoje, como Hannah Victoria, a capitã da equipe e, que, inclusive, ganhou o prêmio de melhor atleta da modalidade.

A semifinal teve Duque de Caxias 12 x 15 Paracambi. E Nova Iguaçu 14 x 2 Magé, que terminou em terceiro lugar.

A final foi Nova Iguaçu x Paracambi. A equipe de André Luís venceu por 11 x 9 Paracambi, pela primeira vez no pódio. Não só as iguaçuanas sagraram-se tricampeãs como o segundo lugar foi um grande passo para Paracambi.

Cidade também se sagra campeã no sub-14