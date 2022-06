CAXIAS 11/06/2022 - 23ª edição dos jogos da baixada, realizado na Vila Olímpica de Duque de Caxias, neste sábado (11). Foto:Erica Martin/Agencia O Dia - Erica Martin/Agencia O Dia

CAXIAS 11/06/2022 - 23ª edição dos jogos da baixada, realizado na Vila Olímpica de Duque de Caxias, neste sábado (11). Foto:Erica Martin/Agencia O DiaErica Martin/Agencia O Dia

Publicado 12/06/2022 13:20 | Atualizado 12/06/2022 14:21

DUQUE DE CAXIAS - Na manhã de ontem, 11 de junho, deu-se início aos XXIII Jogos da Baixada edição 2022, na Vila Olímpica de Duque de Caxias. Uma realização do jornal O DIA com 14 prefeituras da região, patrocínio do SESC-RJ e da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, além de apoio de Vidas Emergências Médicas e TIM.



Foi o primeiro dia de quatro finais de semana até 3 de julho, reunindo cerca de 2 mil alunos/atletas de até 17 anos, divididos em categorias sub-14 e sub-17, de escolas municipais de 14 municípios da Baixada nas modalidades atletismo, voleibol, handebol, futsal, basquete, xadrez e natação.



Além da abertura oficial do evento, às 9h, foram realizadas as provas de atletismo sub-17 (masculino e feminino) e voleibol masculino sub-14.



Segundo Marcos Rezende, vice-presidente do jornal O DIA, a ideia desse projeto, que já está na 23ª edição e voltou depois de dois anos de interrupção por conta da pandemia, partiu do próprio O DIA, fomentada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), para dar uma contrapartida, representatividade e participação social à Baixada.



"No início eram só 10 municípios. Ao longo do tempo, outros foram aderindo, através de suas Secretarias de Esporte", ressaltou Rezende.



Marcos Rezende, vice-presidente do jornal O DIA, na abertura da 23ª edição dos Jogos da Baixada, em Duque de Caxias Erica Martin/Agencia O Dia



Ex-aluno de instituição de Belford Roxo está à frente de Projeto Social



Apesar de escola particular, o Centro Educacional Monteiro Lobato, um dos representantes de Belford Roxo, desenvolve um projeto social a cargo do professor Wanderson Saraiva, ex-aluno da instituição. Wanderson trouxe a equipe de voleibol feminino sub-14. Segundo Wanderson, a escola tem 39 anos e ele está à frente o projeto desde 2006 quando entrou para a instituição.

Formamos professores, atletas, mas sobretudo cidadãos. Muitos alunos não seguem a carreira de atleta. Mas o objetivo é inculcar cidadania e criar laços de amizade. Eu falo com treinadores e preparadores e outras escolas. Adversário não é inimigo.

