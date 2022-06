Rio,21/09/2019 - São João de Meriti. Baixada. Comercial. XXII Jogos da Baixada. Natação .Foto: Fernanda Dias / Agência O Dia. - fotos: arquivo agÊncia o dia

Publicado 10/06/2022 06:00

Depois de dois anos de ausência por conta da pandemia, a Baixada abre neste fim de semana, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, os XXIII Jogos da Baixada 2022, uma realização do jornal O DIA com 14 prefeituras da região (Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica), patrocínio do SESC Apresenta e da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, além de apoio de Vidas Emergências Médicas e TIM.

Em quatro finais de semana, começando amanhã e indo até 3 de julho, um domingo, participam dois mil alunos/atletas de até 17 anos, divididos em categorias sub-14 e sub-17, de escolas municipais de 14 municípios da Baixada nas modalidades atletismo, vôlei, handebol, futsal, basquete, xadrez e natação.

Considerado o maior evento socioesportivo da Baixada Fluminense, a proposta é não somente fomentar o esporte como um instrumento de inclusão, mas fortalecer seu lado socioeducacional – os alunos têm que ter boa frequência e boas notas na escola – e até descobrir novos talentos.

"A TIM acredita que o esporte é um espaço de desenvolvimento humano e social, num ambiente diverso de coragem, união e superação. Patrocinamos o Time Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, os Jogos da Juventude, as seleções brasileiras de rúgbi e equipes de futebol, basquete e futsal no país. Os Jogos da Baixada representam os nossos ideais e queremos estar junto com a região para ajudá-la a vencer seus desafios", conta o diretor comercial da TIM Sudeste, Daniel Oliveira.

A abertura acontece neste sábado, dia 11, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, com a presença de prefeitos, secretários de Esporte, autoridades locais e convidados, além do vice-presidente do DIA, Marcos Rezende. Após a solenidade, acontecem as provas de atletismo feminino e masculino, categoria sub-17 e vôlei masculino categoria sub-14. No domingo, dia 12, são das provas de vôlei feminino sub-14 e futsal masculino sub-14.

No sábado, dia 18, os XXIII Jogos da Baixada acontecem na Escola Municipal Metodista de Queimados: handebol feminino sub-17 e masculino sub-14. No domingo, no mesmo local, handebol feminino sub-14, masculino sub-17 e a final do futsal masculino sub-14.

No fim de semana seguinte, a Vila Olímpica de Mesquita, em Cosmorama, sedia, no sábado, dia 25, partidas de basquete feminino sub-17. No dia seguinte, ocorrerá o torneio de xadrez e o basquete masculino sub-17.

E, por fim, no fim de semana de 2 e 3 de julho, o SESC de São João de Meriti recebe no sábado o voleibol masculino sub-17 e a natação e no domingo, o voleibol feminino sub-17.

Os eventos podem ser acompanhados pelo Facebook (https://www.facebook.com/jogosdabaixada) e pelo Instagram (@jogosdabaixada).