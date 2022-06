Desde o dia 11 de junho, jovens têm mostrado muita garra na busca de medalhas para as suas cidades - Fotos Erica Martin/ Agência O Dia

Publicado 24/06/2022 08:00

Amanhã e domingo, a Vila Olímpica de Mesquita (Rua Baronesa de Mesquita, s/n°, em Cosmorama) sedia mais uma rodada dos XXIII Jogos da Baixada, o maior evento socioesportivo da região, uma realização do jornal O DIA com 14 prefeituras: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica, apresentação do SESC, patrocínio da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, além de apoio de Vidas Emergências Médicas e TIM.



O sábado, dia 25, começa com a semifinal e a final do futsal masculino sub-14, que deveria ter acontecido em Caxias no último domingo, mas a chuva não deixou. Às 9h, acontece o Magé x Mangaratiba e, na sequência, a segunda semifinal (Nilópolis x Belford Roxo). Quem ganhar de cada jogo enfrenta-se na grande final.



Logo após começa o basquete feminino sub-17. No domingo, dia 26, ocorre o torneio de xadrez e o basquete masculino sub-17.



No outro final de semana (2 e 3 de julho), será a vez de o SESC de São João de Meriti (Avenida Automóvel Clube, 66, Centro) receber no sábado o voleibol masculino sub-17 e a natação e no domingo, o voleibol feminino sub-17.



Tudo o que acontece nos XXIII Jogos da Baixada pode ser acompanhado pelo Facebook (https://www.facebook.com/jogosdabaixada), pelo Instagram (@jogosdabaixada) ou pelo site jogosdabaixada.odia.com.br.



Posição | Cidade | Pontuação



1º - Mesquita - 13 pontos

2º - Caxias - 11

2º - Nova Iguaçu - 11

4º - São João de Meriti - 10

5º - Paracambi - 9

6º - Belford Roxo - 5

6º - Queimados - 5

8º - Itaguaí - 3

8º - Nilópolis - 3

8º - Magé - 3

11º - Japeri - 1

11º - Mangaratiba - 1

11º - Seropédica - 1

14º - Guapimirim* - 0

(*) o município ainda não participou de nenhuma disputa nesta edição