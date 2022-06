Primeiros medalhistas foram conhecidos na Vila Olímpica de Caxias, sede da abertura dos Jogos da Baixada - Erica Martin/Agencia O Dia

Primeiros medalhistas foram conhecidos na Vila Olímpica de Caxias, sede da abertura dos Jogos da BaixadaErica Martin/Agencia O Dia

Publicado 17/06/2022 00:00

Neste fim de semana acontece mais uma rodada dos XXIII Jogos da Baixada, o maior evento socioesportivo da região, uma realização do jornal O DIA com 14 prefeituras: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica, patrocínio do SESC Apresenta e da Secretaria de Estado de

Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, além de apoio de Vidas Emergências Médicas e TIM.



Entretanto, como anunciado em O DIA e no MEIA HORA na última quarta e quinta-feira, uma leve mudança aconteceu nos planos: em função de decreto publicado pela Prefeitura de Queimados, cidade em que aconteceriam os jogos deste fim de semana, na Escola Municipal Metodista, todas as atividades foram transferidas para Paracambi e Duque de Caxias.



O cronograma, entretanto, está mantido: no sábado, dia 18, às 9h, acontece o handebol feminino sub-17 e masculino sub-14, só que no Ginásio Municipal André Silvério (Rua Prefeito Hélio Ferreira da Silva s/nº, em Paracambi). No domingo, dia 19, o mesmo Ginásio André Silvério recebe o handebol feminino sub-14 e masculino sub-17.



Já as semifinais de futsal masculino sub-14 (Magé x Mangaratiba e Nilópolis x Belford Roxo) e a grande final serão na Vila Olímpica de Caxias (Rua Garibaldi, s/nº, no bairro 25 de Agosto), onde ocorreu a primeira e a segunda rodada no fim de semana passado (11 e 12 de junho).



É que, de acordo com o Decreto nº 2.794, que saiu no Diário Oficial de Queimados, "caberá aos estabelecimentos comerciais, recreativos e de prestação de serviços a adoção das providências necessárias: ao controle de entrada de cada indivíduo nas suas dependências, mediante apresentação de comprovante vacinal juntamente com documento de identidade com foto; e, à manutenção dos acessos às

suas dependências livre de tumultos e aglomerações".



Segundo o professor Antônio Prazeres, coordenador dos Jogos da Baixada há várias edições, "por conta do decreto, exigindo vacinas e máscara, as delegações acharam que não poderiam cumprir isso em tão pouco tempo": "Por isso, os municípios participantes decidiram, de comum acordo, ir para Paracambi, seria mais viável do que cumprir as decisões de Queimados", comenta.



Os eventos dos fins de semana seguintes continuam de pé, firmes e fortes, nos mesmos dias, horários e locais: no dia 25 (um sábado), a Vila Olímpica de Mesquita (Rua Baronesa de Mesquita, em Cosmorama), sedia o basquete feminino sub-17. No domingo, 26, ocorrerá o torneio de xadrez e o basquete masculino sub-17.



E, por fim, no fim de semana de 2 e 3 de julho, o SESC de São João de Meriti (Avenida Automóvel Clube, 66, Centro) recebe no sábado o voleibol masculino sub-17 e a natação e no domingo, o voleibol feminino sub-17. Sempre às 9h.



Os eventos podem ser acompanhados pelo Facebook (https://www.facebook.com/jogosdabaixada), pelo Instagram (@jogosdabaixada) ou pelo site jogosdabaixada.odia.com.br.