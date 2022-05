Jogos da Baixada volta em 2022 - Divulgação

Publicado 24/05/2022 13:16 | Atualizado 24/05/2022 14:47

Rio - O maior projeto socioesportivo do Rio de Janeiro está de volta. Após dois anos de isolamento social causado pela pandemia, os Jogos da Baixada serão realizados nos próximos meses. Entre os dias 11 de junho e 3 de julho, em 4 fins de semana, ocorrerão as competições entre seleções dos Municípios da Baixada Fluminense, ocasião em que haverá competições de Atletismo, Basquete, Futsal, Handebol, Natação, Voleibol e Xadrez.

Com objetivo de fortalecer o viés escolar e aprimorar o relacionamento com as escolas, incentivando a retenção e o retorno escolar; promover a revelação de novos talentos para o esporte nacional; fomentar o esporte como um importante instrumento de inclusão social na região; e prestar um serviço comunitário à população, o evento contará com a participação de atletas até 17 anos divididos em categorias sub-14 e sub-17, além de seus familiares, autoridades e moradores de Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.

No dia 11 de junho, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, ocorrerá a Abertura dos Jogos com a presença de prefeitos, secretários de esporte, autoridades locais e convidados. Após a solenidade, será dada a largada para as provas de Atletismo feminino e masculino, categoria sub-17 e Voleibol masculino categoria sub-14. á no domingo, 12 de junho, a vez será das provas de Voleibol feminino sub-14 e Futsal masculino sub-14.

No fim de semana seguinte, o Ginásio Metodista de Queimados abrigará as competições de Handebol feminino sub-17 e masculino sub-14 no sábado, 18 de junho. E, no domingo, Handebol masculino sub-17 e a final do Futsal masculino sub-14. Dando sequência, no sábado 25 de junho, a Vila Olímpica de Mesquita será a sede das partidas de Basquete feminino sub-17. No dia seguinte, ocorrerá todo o torneio de Xadrez e o Basquete masculino sub-17.

Para finalizar, o fim de semana de 2 e 3 de julho dará espaço para as disputas de Voleibol masculino sub-17, toda a prova de Natação (sábado) e o Voleibol feminino sub-17 (domingo). Além dos cerca de 1.800 atletas, representantes de 14 Municípios da Região, prevemos mais de 7.000 pessoas prestigiando o evento. Esse público é basicamente formado por pais e mães, além de moradores das localidades em que são realizados os jogos.

E mais, o projeto traz, em média, cerca de 600 empregos diretos e indiretos para a região. Toda a estrutura necessária para a realização dos eventos é contratada junto a fornecedores locais, com o objetivo de manter os recursos financeiros na própria região. Vale destacar que a edição deste ano tem como parceiro o SESC, que apresenta o evento, patrocínio da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro (SEELJ), apoio da TIM e V ida Emergências e realização de O Dia.

Histórico e repercussão de edições anteriores

A 22ª edição dos Jogos da Baixada foi um verdadeiro sucesso e terminou com Nova Iguaçu como bicampeão. Cerca de três mil jovens atletas disputaram a competição, que envolveu oito modalidades — atletismo, futebol, futsal, basquete, vôlei, handebol, xadrez e natação. Foram momentos inesquecíveis para o público, e claro, para os participantes.

Destaque

Na 19ª edição dos Jogos da Baixada, em junho de 2016, Jaqueline Ferreira, atleta do Time Petrobras e da seleção brasileira de levantamento de peso, visitou a Vila Olímpica de Queimados, local em que cerca mais e 3.000 jovens, na faixa etária de 14 a 17 anos, participaram deste grande e importante evento da região. A atleta serviu de exemplo e inspiração ao talentoso time juvenil, já que nasceu e foi criada em Duque de Caxias. Jaqueline conhece a fundo os percalços por que passam os jovens, pois foi em uma Vila Olímpica local que ela deu seus primeiros passos no esporte, começando no atletismo, até chegar a sua atual modalidade, o halterofilismo, pelo qual representa a seleção brasileira.