Mesquita 26/06/2022 - 23ª edição dos jogos da baixada, realizado na Vila Olímpica de Mesquita, neste Domingo (26):Fotos Erica Martin/ Agência O Dia - Fotos Erica Martin/ Agência O Dia

Mesquita 26/06/2022 - 23ª edição dos jogos da baixada, realizado na Vila Olímpica de Mesquita, neste Domingo (26):Fotos Erica Martin/ Agência O DiaFotos Erica Martin/ Agência O Dia

Publicado 26/06/2022 20:10 | Atualizado 27/06/2022 09:47

Mesmo com a manhã de chuva neste domingo, a Vila Olímpica de Mesquita (Rua Baronesa de Mesquita, s/n°, em Cosmorama) lotou para receber mais duas etapas dos XXIII Jogos da Baixada, o maior evento socioesportivo da região, uma realização do jornal O DIA com 14 prefeituras: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica, apresentação do SESC, patrocínio da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, além de apoio de Vidas Emergências Médicas e TIM: basquete masculino sub-17 e xadrez, que aconteceram em paralelo.

A primeira rodada do basquete masculino sub-17 abriu Belford Roxo 31x13 Mangaratiba. Na sequência, deu Mesquita 16x10 Nova Iguaçu. Na segunda rodada, a primeira partida deu Caxias 10x6 Queimados. Na sequência, Seropédica deu de 16x8 em Nilópolis. Ainda na segunda rodada, Belford Roxo deu de 17x12 em São João de Meriti. No último jogo da segunda rodada, Mesquita venceu Paracambi por 27x5. Na primeira das semifinais, Belford Roxo venceu Caxias por 33x26. Na segunda delas, Mesquita deu de 27x14 em cima de Seropédica. Na final, Mesquita foi a grande campeã, vencendo Belford Roxo por 25x16.

Mesquita também levou o prêmio de melhor atleta do dia (para o camisa-6, Caleb) e melhor técnico, para Vítor Bohrer.

O treinador está com o grupo desde o ano passado, em competições não confederadas, quando a equipe ainda era sub-16.

"O desafio agora é fazer essa turma virar atleta. Transformá-los de jogadores em atletas. É um grupo muito especial e muito comprometido. O resultado de hoje tem muito a ver com o comprometimento deles", avalia.

Com a vitória de hoje, Mesquita é campeã (aliás, bicampeã) no basquete masculino sub-17; Belford Roxo vem em segundo lugar e fechando o pódio, Seropédica fica em terceiro.



No sub-14 e sub-17 feminino, só da Caxias no xadrez

A alguns metros da quadra em que a torcida vibrava eufórica com o basquete, alunos e alunas não tão atléticos, muitos de óculos, inclusive, em silêncio exercitavam o cérebro no xadrez.Segundo o professor Antônio Prazeres, coordenador dos Jogos da Baixada desde a primeira edição, "como o xadrez não compete em Olimpíada, é considerado esporte; se competisse, seria desporto. Além disso, está nos jogos estudantis como atividade que estimula a inteligência, por isso, faz parte dos Jogos da Baixada."Já de acordo com André Luís Penudo, também professor e igualmente um dos coordenadores, como é um esporte de inteligência, a ideia também é integrar aquele estudante que não tem muita afinidade com o esporte físico.Foram partidas seguindo o método suíço, em que todo mundo concorre com todo mundo: os vencedores entre si e os perdedores também se enfrentam uns aos outros."Foi feito um chaveamento por computador com oito equipes: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mangaratiba, Mesquita, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e São João de Meriti. O programa sorteia aleatoriamente quem enfrenta quem. As partidas duram 20 minutos com relógio. É um xadrez estudantil, não um xadrez profissional", lembra André.No sub-14 feminino do xadrez, o pódio ficou com Sofia Pereira, de Caxias (com 10 pontos), como campeã; Rafaela Martins, de Mesquita (com 7), de vice; e Lívia Lemos (com 6) de Nova Iguaçu, em terceiro lugar.Na pontuação por cidades, a campeã foi Caxias, com 17; Nova Iguaçu foi vice, com 16; e Mesquita ficou em terceiro, com oito pontos.No sub-17 feminino, só deu Duque de Caxias no pódio: o primeiro lugar ficou com Ana Lice (com 10 pontos); Shely Ziu, com 7 pontos, em segundo; e Rhayanna Assis, em terceiro, com 6.Na pontuação por cidade, Caxias ficou em primeiro; Nova Iguaçu, em segundo; e Queimados, em terceiro.No sub-14 masculino, Rafael Rocha, de São João de Meriti, foi campeão, com 10 pontos; Enzo Gomes, de Duque de Caxias, foi vice, com 7; e, fechando o pódio, Rubens Mariano, de Mesquita, com seis.Na pontuação por cidade, Caxias lidera outra vez, São João em segundo e Queimados em terceiro.No sub-17 masculino, Márcio Braz, de Queimados, sagrou-se campeão, com 10 pontos; Flavio Rocha, também de Queimados, foi vice, com 7; e Ítalo Souza, de Paracambi, ficou em terceiro, com 6.Na premiação por cidades, as cidades, a campeã foi Queimados, com 21 pontos; Mesquita, segundo lugar, com 10; e Paracambi em terceiro, com 9.No outro final de semana (2 e 3 de julho), será a vez de o SESC de São João de Meriti (Avenida Automóvel Clube, 66, Centro) receber no sábado o voleibol masculino sub-17 e a natação e no domingo, o voleibol feminino sub-17.Toda a programação dos XXIII Jogos da Baixada pode ser acompanhada pelo Facebook ( https://www.facebook.com/jogosdabaixada ), pelo Instagram ( @jogosdabaixada ) ou pelo site jogosdabaixada.odia.com.br