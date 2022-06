Paracambi 19/06/2022 - 23ª edição dos jogos da baixada, realizado no Ginásio municipal André Silveira, em Paracambi, neste domingo (19) Na Foto aparece Dinho Meriti. Secretário de Esportes de São João, Jakeline Saldanha secretária de esportes de Paracambi, professor Antonio Prazeres, André Luiz Penudo técnico do Handball Feminino de Nova Iguaçu :Fotos Erica Martin/ Agência O Dia - Fotos: Erica Martin/ Agência O Dia

Publicado 19/06/2022 19:27 | Atualizado 19/06/2022 20:54

Nem mesmo a baixa temperatura nem a chuva fina tirou a disposição da galera neste domingo, em mais uma rodada dos XXIII Jogos da Baixada, o maior evento socioesportivo da região, uma realização do jornal O DIA com 14 prefeituras: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica, apresentação do SESC, patrocínio da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro e apoio de Vidas Emergências Médicas e TIM.

As atividades deste fim de semana, que aconteceriam em Queimados, em função de decreto com medidas sanitárias publicado pela Prefeitura local, foram transferidas para Paracambi, que se ofereceu para receber o evento.

A secretária municipal de Esportes, Jakeline Saldanha, lembrou que a cidade até então nunca havia sediado os Jogos:

"Paracambi tem somente 30 escolas, mesmo considerando as particulares. É muito menos que os outros municípios da Baixada. Para sermos celeiro de atletas é muito difícil. Esta etapa que veio para cá mobilizou toda a cidade. As próprias matérias de O DIA sobre nós repercutem muito por aqui."

Jakeline, inclusive, ao final do evento, na hora da premiação, recebeu agradecimento e homenagem especial do professor Antônio Prazeres, coordenador dos Jogos da Baixada desde a primeira edição, justamente pelo modo como Paracambi recepcionou a organização do evento.

Abrindo o domingo, a cidade-anfitriã encarou Duque de Caxias no handebol masculino sub-17 e o jogo terminou Caxias 17 x Paracambi 12.

Na sequência, São João de Meriti meteu 20 x 5 em cima de Nova Iguaçu.

O terceiro jogo masculino foi Mesquita x Magé, com vitória mesquitense por 10 x 9.

Na primeira das semifinais, Belford Roxo venceu Duque de Caxias por 13 x 6 (ainda que pese a equipe caxiense ter marcado um gol contra...)

O técnico de Belford Roxo, Cláudio Chagas, lembrou que foi somente 1,5 mês de preparação:

"Foi a primeira vez que saímos para jogar. A equipe está muito boa. Mesmo sem experiência, foi com empenho e dedicação. Neste ano viemos para conhecer. No ano que vem, vamos vir para brigar", comenta.

Na segunda semifinal, São João de Meriti deu de 15 x 11 contra Mesquita.

A final masculina do handebol sub-17 deu São João de Meriti x Duque de Caxias. Caxias venceu Meriti por 19 x 14, sagrando-se o campeão na modalidade.

Para Celso Siqueira, técnico da equipe vencedora, "tivemos três meses de preparação, um começo conturbado, mas conseguimos essa conquista."

Com humildade, Celso diz que "o mérito é todo dos jogadores" e garante que pretende dar continuidade com a turma.

Um dos jogadores da equipe também recebeu o prêmio de melhor atleta do handebol masculino sub-17: o caxiense João Lucas Ramos.

Merece.