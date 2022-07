No fim de semana passado, as disputas levaram muita emoção para o município de Mesquita - Fotos Erica Martin/ Agência O Dia

Publicado 01/07/2022 08:00

Depois de um mês de atividades, neste final de semana (2 e 3 de julho) chegam ao fim os XXIII Jogos da Baixada, o maior evento socioesportivo da região, uma realização do jornal O DIA com 14 prefeituras: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica, patrocínio do SESC Apresenta e da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, além de apoio de Vidas Emergências Médicas e TIM.



Desta vez, a cidade que recebe as atividades é São João de Meriti. O evento acontece no SESC (Avenida Automóvel Clube, 66, Centro). No sábado é dia de voleibol masculino sub-17 e natação. No domingo, acontece o vôlei feminino sub-17 e a festa de encerramento, prevista para meio-dia.



No último final de semana em Mesquita, no futsal masculino sub-14, Mangaratiba, na grande final, venceu Belford Roxo por 2 a 1. Foi a primeira vez que a cidade, que já participa dos Jogos da Baixada há cinco edições, sagrou-se campeã. No basquete feminino sub-17, Nova Iguaçu ganhou de Belford Roxo por 19 a 2.

No basquete masculino sub-17, Mesquita, cidade anfitriã, venceu Belford Roxo por 25 a 16

na final. No sub-14 feminino do xadrez, o pódio ficou com jogadoras de Caxias, Mesquita e Nova Iguaçu. Na pontuação por cidades, a campeã também foi Caxias, seguida por Nova Iguaçu e Mesquita. No sub-17 feminino, só deu Duque de Caxias no pódio e na pontuação por cidade, a cidade também ficou em primeiro; Nova Iguaçu, em segundo; e Queimados, em terceiro.



Já no sub-14 masculino, os campeões foram representantes de São João de Meriti, Caxias e Mesquita. Na pontuação por cidade, Caxias liderou de novo outra vez, São João em segundo e Queimados em terceiro. No sub-17 masculino, Queimados fez campeão e vice; e o terceiro lugar ficou com Paracambi. Na premiação por cidades, as cidades, a campeã foi Queimados, seguida por Mesquita em segundo e Paracambi em

terceiro.



Você não ficar de fora neste sábado e domingo, né? Quem deixar de ir, agora só no ano que vem.



Toda a programação dos XXIII Jogos da Baixada pode ser acompanhada pelo Facebook (https://www.facebook.com/jogosdabaixada), pelo Instagram (@jogosdabaixada) ou pelo site jogosdabaixada.odia.com.br.