Depois de quatro sábados e domingos, chegou ao fim hoje, no SESC de São João de Meriti,a 23ª edição dos XXIII Jogos da Baixada, o maior evento socioesportivo da região, realização do jornal O DIA com 14 prefeituras: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica, patrocínio do SESC Apresenta e da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, além de apoio de Vidas Emergências Médicas e TIM.



O dia abriu com o vôlei feminino sub-17.O primeiro dos jogos, que deveria ter sido Paracambi x Mesquita, por acordo de congresso técnico, trocou de posição na grade com o segundo (Nova Iguaçu x Nilópolis), com a equipe iguaçua na vencendo a nilopolitana por 2 sets a 0.No segundo jogo da primeira rodada, Paracambi venceu Mesquita também por 2 sets a 0.No terceiro jogo, Belford Roxo venceu por W.O. de Mangaratiba, que não compareceu. W.O, do inglês walkover, é o termo usado quando um dos concorrentes não comparece e o outro vence pela ausência do oponente.



Na primeira das semifinais, Nova Iguaçu venceu Belford Roxo por 2 sets. Na segunda delas, Paracambi venceu, também por 2 a 0, a anfitriã São João de Meriti. "Estamos na final, finalmente", comemorou Jakeline Saldanha, secretária municipal de Esportes de Paracambi. A previsão de Jakeline se confirmou e na grande final, Paracambi venceu Nova Iguaçu por 2 sets a 0, sagrando-se a campeã do vôlei feminino sub-17. Nova Iguaçu terminou em vice e São João de Meriti, em terceiro.



Além do primeiro lugar, a cidade também foi premiada por melhor técnico (a dupla Daniel e Thaís) e melhor atleta (Vitória dos Reis).



Jakeline lembra que equipe veio para ser campeã ontem, no vôlei masculino sub-17, mas não deu(o primeiro lugar foi de Nova Iguaçu). Hoje, no feminino, a torcida ajudou muito - diz, mas confessa:

"A gente trabalhou pra caramba."



Para o professor Antônio Prazeres, coordenador dos jogos desde a primeira edição, "o que me deu mais satisfação neste ano foi a harmonia entre os municípios e o respeito entre técnicos e equipes".



O grande destaque desta edição foi o município de Mesquita: foi a primeira vez em 22 anos que alguma cidade fora da "dobradinha" Duque de Caxias-Nova Iguaçu teve tantas vitórias. "Caxias tem 236 escolas; Nova Iguaçu, 207. Mesquita tem apenas 33. Lá foi realmente trabalho de base", avalia Prazeres.



Mesquita, inclusive, levou o primeiro lugar na premiação geral entre as cidades, justamente por todo o seu trabalho. Segundo o subsecretário de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues, a cidade tem investido no esporte sobretudo estudantil, até porque saneou a educação - diz - e hoje ela é superavitária, apesar de ser um dos que tem menos fonte de renda no Estado do Rio.



"Mesquita hoje é o município mais transparente do Brasil, segundo o TCU. Temos investido pesado em saúde e educação. E o Jogos fazem parte disso." Na hora de receber o prêmio de primeiro lugar, Kleber disse que o troféu representava as 11 cidades pequenas da Baixada, à exceção das sempre campeãs Caxias e Nova Iguaçu, pelo trabalho de base que vem sendo feito.



O segundo lugar geral ficou com Nova Iguaçu. A cidade anfitriã, São João de Meriti, ficou em terceiro. "Chegar a terceiro lugar foi um feito inédito. É reflexo de 1,5 ano de trabalho sério na Prefeitura", comemorou o secretário de Esporte e Lazer de São João, Dinho Meriti. Aliás, Dinho, justamente por isso, inclusive, recebeu o prêmio de dirigente-revelação do ano. Ainda na premiação geral, o quarto lugar ficou com Belford Roxo e o quinto, com Duque de Caxias. O encerramento também contou coma presença de Adriano Santos, presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), responsável por ter feito de Nova Iguaçu campeã geral por 10 anos nos Jogos da Baixada anteriores.



Quem perdeu, agora só no ano que vem. Mas, para não ficar totalmente de fora, você pode acompanhar tudo o que aconteceu neste ano pelo Quem perdeu, agora só no ano que vem. Mas, para não ficar totalmente de fora, você pode acompanhar tudo o que aconteceu neste ano pelo Facebook , pelo Instagram ou pelo site jogosdabaixada.odia.com.br.