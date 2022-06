Herdeiras do Samba - Thalita Cajueiro

Herdeiras do SambaThalita Cajueiro

Publicado 26/06/2022 08:00

Rio - O Centro de Referência da Música Carioca Artur da Távola, na Tijuca, recebe a partir de 6 de julho o projeto Centenário de Casquinha da Portela, com as Herdeiras do Samba. O projeto prevê a realização de uma exposição de objetos pessoais, imagens e vídeos do artista homenageado.

No mesmo dia, ocorrerá uma roda de conversa com os filhos de Casquinha, João Baptista Vargens, autor do livro 'Casquinha da Portela - Andanças e Festanças', entre outros.

Já no sábado, o Centro de Referência será o palco das Herdeiras do Samba, coletivo formado por Mônica Trepte, Eliane Duarte e Andrea Moreira, com direção artística de Geisa Ketti - respectivamente filhas de Casquinha, Mauro Duarte, Wilson Moreira e Zé Ketti.

O show conta com as participações de Tia Surica, que tira do baú "Celeiro de Heróis", "Falsas Juras", e os clássicos "Corri pra Ver" e "Recado", parceria com Paulinho da Viola. Marquinhos de Oswaldo Cruz apresenta o samba "Meu Bairro", gravado por ele, o "Ideal é Competir", "Preta Aloirada", e "Dendeca de Briga".

Serviço

Centenário de Casquinha da Portela com as Herdeiras do Samba

Centro de Referência da Música Arthur de Távola - Rua Conde de Bonfim, 824 - Tijuca.

Exposição: abertura quarta, às 18h. Quinta a sábado, das 10h às 20h e domingo, das 10h às 18h.

Roda de Conversa: quarta, às 19h.

Show: sábado, às 17h.

Grátis.