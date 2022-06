Os celulares foram jogados pela dupla em uma sacola dentro do presídio - Reprodução

Publicado 26/06/2022 17:44

Rio - Policiais penais prenderam dois homens, neste domingo (26), que tentaram entregar 17 celulares a presos do Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste. De acordo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), integrantes da equipe da portaria central do complexo suspeitaram de dois visitantes e fizeram contato com o setor de monitoramento. As identificações dos homens não foram divulgadas.

Os homens foram flagrados pelas câmeras arremessando sacolas para as dependências da unidade. Os policiais penais imediatamente apreenderam as sacolas, onde foram encontrados os aparelhos, além de carregadores, fones de ouvido, cabos e capas para celular. Os dois homens e o material arrecadado foram levados para a 35ª DP (Campo Grande), para registro de ocorrência.