Viradouro apresenta equipe para o Carnaval 2023Luan Costa/Carnavalesco

Publicado 26/06/2022 19:56

Samba, festa e organização. As três palavras resumem como foi o aniversário da Unidos do Viradouro, atual líder do ranking da Liesa, uma série de atrações marcou os festejos pela celebração do aniversário de 76 anos da escola de Niterói. Além da tradicional Missa em Ação de Graças, realizada na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Niterói, a quadra foi palco de shows de pagode e do marcante pocket-show, com o intérprete Zé Paulo Sierra, ritmistas comandados por mestre Ciça, Erika Januza, rainha de bateria, passistas e casais de mestre-sala e porta-bandeira. A agremiação aproveitou a ocasião para apresentar sua equipe e colocar em prática o planejamento para o Carnaval de 2023.

Após o terceiro lugar no último carnaval, o clima na escola é muito leve, o presidente de honra, Marcelo Calil, subiu ao palco ao lado de seu filho, o presidente administrativo Marcelinho Calil, ambos demonstraram total sintonia e brincaram dizendo que a primeira renovação para o próximo carnaval era justamente a de Marcelo Calil. Em seguida, o presidente de honra agradeceu os segmentos e componentes da escola pelo desfile realizado neste ano. Segundo ele, a colocação da escola foi justa, assim como o título da Grande Rio. Em seu discurso, Marcelo ainda destacou que a Viradouro assumiu o ranking da Liesa, o que para ele é motivo de muito orgulho.

"Isso é uma honra imensa para todos nós e é o resultado de muito trabalho, nós pegamos a escola em enorme dificuldades, hoje somos líderes do ranking, fomos segundo, primeiro e terceiro. Nosso sonho é sempre estar entre as três primeiras, com o objetivo sempre de estar em primeiro lugar", pontuou Marcelo Calil.