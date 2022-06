Mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira são lembradas em protesto na Lapa - Foto: Agência O Dia

Publicado 26/06/2022 17:36 | Atualizado 26/06/2022 18:17

fotogaleria Rio - Manifestantes vestidos de verde fazem protesto, na tarde deste domingo, para pedir justiça para o jornalista britânico Dom Phillips e o ex-diretor da Funai Bruno Pereira, assassinados no Amazonas.

O ato começou às 16h, conta com cartazes com palavra de ordem e teria sido organizado por movimentos socioambientais. Ao todo, reúne cerca de 30 pessoas. Ex-morador da Região Metropolitana do Rio, Dom Phillips foi cremado também neste domingo, em Niterói. O europeu era casado com a brasileira Alessandra Sampaio e ambos viviam na Bahia.

A dupla foi assassinada quando Bruno acompanhava Dom para coletar informações sobre a região e foram surpreendidos por criminosos. Na sexta-feira, um quarto suspeito se entregou à Polícia Civil de São Paulo. Dois já confessaram o crime e indicaram o local onde foram encontrados os restos mortais.