Leonardo Silva Batista, 36 - Divulgação

Publicado 26/06/2022 18:26 | Atualizado 26/06/2022 18:47

Rio - O corpo do policial militar, Leonardo Batista da Silva, de 36 anos, foi sepultado, neste domingo, no cemitério Memorial Jardim da Saudade, em Sulacap. A cerimônia reuniu familiares e amigos próximos do policial. Leonardo foi baleado e morto por criminosos, na tarde da última sexta-feira na Taquara, Zona Oeste do Rio.

Leonardo foi surpreendido por criminosos quando teria ido visitar seu irmão, também policial militar. Ao ser abordado pelos bandidos, Leonardo teria trocado tiros com eles. O cabo estava na corporação há 11 anos.

Maximiliano da Cunha Mendes, apontado como autor do crime, foi localizado e preso no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo , Zona Oeste do Rio. A Delegacia de Homicídios da Capital (DH) fez uma perícia no local do crime e investiga o caso.

O crime aconteceu a poucos metros da 32ª DP (Taquara) e do Fórum Regional de Jacarepaguá. Moradores contam que a violência nesta região é constante.