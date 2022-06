Pelo menos 12 criminosos armados participaram de roubo que matou segurança e levou pânico a Village Mall - Divulgação

Pelo menos 12 criminosos armados participaram de roubo que matou segurança e levou pânico a Village MallDivulgação

Publicado 26/06/2022 23:02 | Atualizado 27/06/2022 10:42

Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste domingo (26), um cartaz oferecendo R$ 50 mil por informações que ajudem na identificação e prisão dos suspeitos envolvidos no assalto a uma joalheria no shopping VillageMall, na Barra da Tijuca. O crime, que aconteceu na noite do último sábado (25), terminou com troca de tiros e um segurança morto.