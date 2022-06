Alice foi atingida quando comprava pipoca depois da escola - Reprodução WhatsApp O DIA

Alice foi atingida quando comprava pipoca depois da escolaReprodução WhatsApp O DIA

Publicado 27/06/2022 11:38

DIA que a menina está se recuperando muito bem e classificou como milagre o fato dela ter sobrevivido. fotogaleria Rio - Após 27 dias de internação, a pequena Alice Rocha, de 4 anos, vai passar por uma nova cirurgia para colocar a calota do cérebro nesta quarta-feira. O avô paterno de Alice, Sandro Mariano, disse na manhã desta segunda-feira aoque a menina está se recuperando muito bem e classificou como milagre o fato dela ter sobrevivido. Ela foi baleada na cabeça enquanto comprava pipoca com a mãe na saída da escola, na Taquara, Zona Oeste do Rio, no último dia 1º

"Ela está bem, já retirou todos os tubos de acesso, está falando, comendo e fazendo TikTok. Na quarta-feira, ela irá passar por outra cirurgia para colocar a calota do cérebro", contou o avô de Alice.

Sandro Mariano se diz grato pela vida da netinha. Segundo ele, Alice não teve sequelas, mas terá que fazer bastante fisioterapia quando deixar o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. "É uma sensação única, sem explicações, milagre é milagre. Se não fosse Deus, primeiramente, ela não teria sobrevivido".

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde informou que aguarda a direção do hospital para divulgar novo boletim da criança.

"Não é qualquer pessoa que toma um tiro na cabeça e chega no hospital com vida. É cruel, mas Deus é com a gente e logo ela vai sair dessa. Ela é uma criança muito alegre, muito feliz. É difícil de acreditar. Não teve noite, só angústia. Eu sei que Deus é conosco", afirmou Lucas Rocha, de 24 anos, na ocasião. As avós paterna e materna também também se mostravam esperançosas para a melhora da neta.

Investigação

O MP denunciou, inicialmente, Marcos Aurélio por extorsão qualificada, resistência qualificada, porte de arma e receptação, já que ainda não se sabe de onde partiu o tiro que atingiu a criança.

A investigação sobre a tentativa de homicídio de Alice ainda está em andamento no MP. Neguinho do Gás foi preso após o fim da troca de tiros entre os criminosos e policiais civis, e seu comparsa conseguiu fugir.



Ainda de acordo com o documento, no dia da ação, agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco) presenciaram a ação dos bandidos cobrando de comerciantes locais a "taxa de segurança".



O indiciamento por resistência qualificada se deu porque, durante a abordagem dos agentes, os criminosos tentaram fugir e atiraram contra os policiais civis. A menina teria sido atingida neste momento.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Civil, agentes foram verificar uma denúncia de extorsão no local, quando foram atacados a tiros por criminosos e houve confronto. Depois que a confusão acabou, moradores da região informaram que uma criança tinha sido baleada.