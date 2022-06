Luiz Bispo ficou conhecido nacionalmente por morar em uma casa flutuante montada com madeira, pedaços de plástico e metal recolhidos do lixo - Reprodução

Publicado 27/06/2022 22:01 | Atualizado 27/06/2022 22:03

Rio – Agentes da 23ª DP (Méier) prenderam, nesta segunda-feira (27), Luiz Fernando Barreto de Queiroz, conhecido como Luiz Bispo, na Rua Belo Jardim, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Contra Luiz, havia um mandado pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo os agentes, Luiz foi localizado por informações repassadas ao sistema de inteligência. O homem é suspeito de ter abusado sexualmente uma criança no Complexo da Maré, conjunto de favelas na Zona Norte do Rio.

De acordo com a corporação, Luiz Bispo ficou conhecido nacionalmente, participando de diversas entrevistas por morar em uma casa flutuante montada com madeira, pedaços de plástico e metal recolhidos do lixo.