Os corpos de Osélia e Geraldo Coelho serão enterrados em Fortaleza, no Ceará - Arquivo pessoal

Publicado 28/06/2022 14:14

Rio - O laudo de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) do casal de idosos Geraldo Pereira Coelho, de 73 anos, e Osélia da Silva Coelho, de 72, mortos a facadas pelo ex-genro no último sábado (25) , apontou que as vítimas morreram por hemorragia interna e externa causada por perfurações na face, tronco e membros. Eles foram esfaqueados dentro de um edifício de luxo localizado na Rua Pio Corrêa, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, pelo militar da Marinha Cristiano Lacerda, 49, ex-namorado de Felipe da Silva Coelho, de 39 anos, filho dos aposentados.

Ainda de acordo com o exame, as vítimas apresentaram lesões nas vísceras e na cavidade torácica abdominal, também provocadas pelas facadas. O resultado foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o crime. Cristiano estava internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, desde o dia do crime, mas no domingo (26) foi transferido para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos, Zona Norte.

O enterro de Osélia e Geraldo está marcado para esta terça-feira, às 17h, em Fortaleza, no Ceará. Os idosos eram casados há 46 anos e deixam três filhos e três netos.

Relembre o caso

Oselia e Geraldo estavam no Rio a passeio e retornariam à capital cearense nesta terça-feira. Segundo Felipe, os pais estavam muito felizes durante o tempo em que estiveram na cidade. Os dois já haviam morado anteriormente no Rio, mas retornaram ao Ceará nos anos 70. Esta foi a primeira vez em que eles voltaram à capital carioca desde quando foram embora.



Sobre o autor do assassinato, com quem conviveu por dois anos, Felipe não quis se pronunciar. Somente falou que deseja que Cristiano pague pelo crime que cometeu. "Nada vai trazer meus pais de volta. O abraço deles nunca mais vou ter. Mas que ele pague pelo que fez e pelas famílias que ele destruiu."



Na noite do crime, Felipe havia saído para curtir a sexta-feira (24) com amigos. Inconformado, Cristiano teria atacado os pais do ex-namorado a facadas. Em seguida, ele teria ligado para Felipe dizendo que os idosos estariam passando mal. Ao chegar no apartamento, Felipe encontrou Oselia e Geraldo mortos, além de Cristiano desacordado.

"Quando vi, entrei em desespero. Gritei muito e fui à varanda pedir para os vizinhos chamarem a polícia enquanto eu chamava também", falou Felipe, que fez uma postagem nas redes sociais homenageando os pais. Várias pessoas comentaram e prestaram solidariedade ao rapaz.

Crise de ciúmes

Cristiano Lacerda era militar da Marinha e estava em processo de separação de Felipe desde o último Carnaval. No entanto, os dois ainda moravam no mesmo apartamento. O crime teria sido motivado por uma crise de ciúmes.