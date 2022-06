Durante a ação, foram registradas 102 multas por diversas infrações - Divulgação

Publicado 28/06/2022 21:33

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizou, nesta terça-feira (28), uma operação em conjunto com a guarda e as polícias civil e militar, para fiscalizar motos irregulares, dessa vez em quatro pontos da Tijuca, Zona Norte do Rio. Ao todo, foram feitas 721 abordagens, com 80 apreensões por irregularidades como motos circulando sem placa, motorista sem carteira de habilitação, motocicleta com licenciamento vencido, entre outros. Também foram registradas 102 multas por outras infrações variadas.

Em um dos pontos da operação, na Avenida Heitor Beltrão, um homem, não identificado, foi preso por porte ilegal de arma e por conduzir uma moto roubada. No momento em que avistou a blitz, o home abriu fuga da blitz pela Avenida São Francisco Xavier e, ao perceber a aproximação das equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar, ele tentou se livrar da arma.

Ao longo do dia os agentes constataram uma série de irregularidades nas motos apreendidas, como obstrução de placas de identificação com cadeados, placa com sistemas retráteis para burlar a fiscalização e até uma moto com balões de festa infantil para esconder a ausência de identificação.

Os quatro pontos montados de fiscalização ocorreram na Avenida Maracanã, na Rua Conde de Bonfim, no Largo da Segunda-Feira e na Avenida Heitor Beltrão. Também participam da operação agentes da Gerência de Fiscalização de Estacionamento e Reboque (Gfer), CET-Rio, além de policiais do 6º BPM (Tijuca) e da 19ª Delegacia de Polícia Civil (Tijuca).

Esta é a segunda operação em 1 semana. Na última quinta-feira, uma operação realizada na Zona Sul abordou 285 motociclistas com 54 remoções por infrações como ausência ou adulteração de placa e licenciamento vencido durante o dia.