Publicado 28/06/2022 20:56

Rio - Policiais da 29ª DP (Madureira) prenderam, nesta terça-feira, Yuri Bueno Tonial, de 24 anos, em um condomínio de luxo, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio. O criminoso, que estava foragido da Justiça desde o ano passado, foi condenado por um sequestro em julho de 2017, no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste.



Yuri Bueno Tonial, de 24 anos, foi preso por sequestro na Zona Oeste do Rio Divulgação

Polícia Civil prende criminoso condenado por roubo e extorsão mediante sequestro em condomínio de luxo na Zona Oeste.

De acordo com a Polícia Civil, contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Após cruzamento de dados e informações obtidas pelo setor de inteligência, comandados pelo delegado Neilson Nogueira, Yuri, filho de um empresário do Rio de Janeiro, e outros quatro criminosos sequestraram o filho de um outro empresário do ramo de restaurantes da Barra da Tijuca e o levou para um terreno abandonado.

A quadrilha, então, exigiu ao pai da vítima a quantia de R$ 12 mil para libertarem o seu filho. Após diversas negociações, o pai do sequestrado convenceu os bandidos a liberarem seu filho, com a promessa de que o valor do resgate seria pago nos dias seguintes.



Diante disso, o dono de restaurante registrou a ocorrência e a Polícia Civil passou a monitorar os contatos realizados pelos criminosos com as vítimas, até que o homem recebeu a ordem dos sequestradores para levar a quantia exigida até um condomínio no bairro do Recreio dos Bandeirantes e deixá-la dentro de uma lixeira.



No local combinado, os policiais abordaram Yuri, que foi reconhecido imediatamente pela vítima como um dos autores do sequestro. O preso também é investigado por outros roubos cometidos nas regiões da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes.



O criminoso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.