Ato acontece na frente do Palácio Tiradentes, no Centro do RioArquivo Pessoal

Publicado 28/06/2022 18:52 | Atualizado 28/06/2022 21:46

Rio - Centenas de pessoas fizeram uma marcha em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, na noite desta terça-feira (28), na frente do Palácio Tiradentes, antiga Alerj, no Centro do Rio. O ato, que foi intitulado de "LGBTQIA+ pela democracia", serve também para celebrar a luta contra a discriminação.

No local, era possível ver cartazes com dizeres como: "As LGBT+s querem viver", "Somos mães de LGBTQIA+. Temos orgulho de nossos filhos".

O Dia do Orgulho LGBTQIA+ foi criado e é celebrado em 28 de junho em homenagem a um dos episódios mais marcantes na luta da comunidade gay pelos seus direitos: a Rebelião de Stonewall Inn.

Esta data marcou a revolta da comunidade contra uma série de invasões da polícia de Nova York aos bares que eram frequentados por homossexuais, que eram presos e sofriam represálias por parte das autoridades.

Até o ano de 1962, relações entre pessoas do mesmo sexo, ou qualquer outro ato homoafetivo, era crime em todo os Estados Unidos. No dia 28 de junho de 1970 surgiu a primeira parada gay no país.