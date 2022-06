Rio de Janeiro

Mutirão requalifica documentos de pessoas trans no Rio: ‘vai mudar minha autoestima’

Projeto foi promovido pela Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Rio, em parceria com o Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e Diversidade Sexual da Defensoria Pública (Nuduversis)

Publicado há 3 horas