Motorista invadiu a calha e acabou colidindo com o BRT, que não estava em serviço - Divulgação

Publicado 28/06/2022 14:28 | Atualizado 28/06/2022 14:29

Rio - Um motorista de um carro de passeio invadiu a calha exclusiva do BRT e causou um acidente com um articulado que estava fora de serviço, na manhã desta terça-feira (28), próximo à estação Vila Queiroz, em Madureira, sentido Fundão, Zona Norte do Rio. Não há informações de feridos. O Corpo de Bombeiros afirmou que não foi acionado para a ocorrência.

De acordo com a MOBI-Rio, só este ano foram registrados 86 acidentes com BRTs decorrentes de avanço de sinal (29), conversão proibida (35) e invasão da pista exclusiva (22) por motoristas de carros de passeio e motociclistas.



Em 2021, foram 178 colisões, causando um prejuízo de mais de R$ 120 mil com os reparos das avarias. Em cada acidente desse tipo, um articulado pode levar em média quatro dias para voltar à operação, prejudicando os passageiros do sistema.