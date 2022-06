Um incêndio atingiu uma casa e deixou 23 cachorros mortos em Nova Friburgo - Divulgação

Um incêndio atingiu uma casa e deixou 23 cachorros mortos em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 28/06/2022 12:16 | Atualizado 28/06/2022 12:22

fotogaleria Rio - Um incêndio atingiu uma casa e deixou pelo menos 20 cachorros mortos, no último sábado (25), na Rua Aureliano Barbosa Farias, no bairro Floresta, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. Ao todo, 44 animais viviam no imóvel, que possuía dois andares e mais uma lage. O dono da casa, que cuida de animais resgatados das ruas, não estava no local quando o fogo começou, por volta de 17h50 da tarde.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores da região e ainda conseguiram resgatar com vida seis cães adultos e 18 filhotes, que serão colocados para adoção. Os corpos dos animais foram recolhidos no domingo pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) de Nova Friburgo, que também fez o enterro deles. A força-tarefa também contou com o auxílio das secretarias de Defesa Civil, Assistência Social e Meio Ambiente.

"Foi um momento de grande comoção a todos os presentes, pois situações de perdas como essa entristece o coração de todo ser humano", disse o vereador Marcinho Alves em suas redes sociais.

A Subsecretaria informou que buscaram auxílio e o Abrigo Cristina Paxeco ofereceu acolhimento. Os animais adultos estarão sob tutela do filho do tutor e os filhotes com as mães foram para o lar temporário. Uma nova campanha de adoção no município está prevista para acontecer no dia 9 de julho.



A Subea vistoriou o imóvel há três meses e não foi constatado maus-tratos. De acordo com testemunhas, embora constatada a alta concentração de animais, era evidente o cuidado que o homem, de 59 anos, tinha com os cachorrinhos. Ele acumulava no local uma grande quantidade de lixo e papelão, material potencialmente inflamável.

Segundo a Defesa Civil, a estrutura do imóvel não foi comprometida. A Polícia Civil informou que a 151ª DP (Nova Friburgo) instaurou inquérito para investigar as causas do incêndio. Uma perícia já foi realizada no local e testemunhas estão sendo ouvidas.