PMs apreenderam drogas e veículos roubados na comunidade Nova Holanda - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

PMs apreenderam drogas e veículos roubados na comunidade Nova HolandaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 28/06/2022 13:42 | Atualizado 28/06/2022 16:57

fotogaleria Rio - A Polícia Militar desarticulou, na manhã desta terça-feira, uma central de estelionatos na comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) encontraram o local que servia como base da central, onde bandidos faziam ligações para captar dados bancários de vítimas para cometer os crimes. Também foram apreendidos papéis com instruções com roteiros para as abordagens, que serviam de guia para os diálogos durante as ligações. Durante a operação, três homens foram baleados

A corporação disse ter sido informada que duas pessoas feridas por disparos deram entrada no Hospital Federal de Bonsucesso, porém não resistiram. Um outro homem, também atingido, foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maré. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Segundo a PM, as circunstâncias em que eles foram baleados estão sendo apuradas pela instituição e ainda há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Foram apreendidos 70 cédulas de identidade falsas, sete máquinas para transações com cartões, duas pastas com diversas informações de cadastros pessoais, um caderno com fotografias para identidades (separadas por etnia), dois notebooks, três headphones, uma impressora e seis chips para telefones celulares.

Durante as ações de varredura, foram apreendidos mais de 50 kg de maconha, farto material para embalo de drogas, duas pistolas, um petardo explosivo, diversos carregadores de pistolas e fuzis, uma luneta para arma longa, um cinto de guarnição, capas de coletes balísticos, um balança de precisão e cadernos com anotações do tráfico. Também foram recuperados 13 carros e cinco motocicletas roubados.

A ação foi realizada pelo Bope, subsecretaria de Inteligência e 22º BPM (Maré) para reprimir o roubo de veículos e carga na região, retirar barricadas e apurar dados de inteligência.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que 35 unidades escolares fecharam as portas Complexo da Maré por causa da ação dos policiais. Os alunos fizeram as atividades de maneira remota. A medida de segurança segue o protocolo previsto e tem o objetivo de não expor funcionários e estudantes aos riscos.

Outras operações

Desde cedo, equipes da PM ocupam as favelas do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, em Copacabana, na Zona Sul; Reta Velha, em Itaboraí, na Região Metropolitana; do Morro da Serrinha, em Madureira; Dendê e Guarabu, na Ilha do Governador; e do Complexo da Pedreira, que abrange comunidades de Costa Barros à Pavuna, todas localizadas na Zona Norte.